Friss térkép érkezett: így áll most az ukrán ellentámadás

A brit védelmi minisztérium információi nagyjából megegyeznek azokkal az információkkal, melyet OSINT-elemzésekben láthatunk. Az ukrán támadásnak három fő műveleti iránya van: Orihiv / Tokmak, Velika Novoszilka / Vuhledar és Bahmut térségében támadnak az ukránok.

A térképen szaggatott vonallal jelölik a nyár eleje óta visszavett területeket és vörössel az Oroszország által megszállt területeket. A mélyvörös területeket az oroszok 2014 óta tartják ellenőrzés alatt.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 28 July 2023