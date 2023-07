A legmodernebb svéd harcjárművet szerezték meg az oroszok

Oroszország kezére jutott egy CV9040C típusú svéd gyártmányú harcjármű, mutatják be friss felvételeken. Miután ez az első modern nyugati technológiával felszerelt páncélos, amelyet az orosz erők megszereztek, ezért a járművet vélhetően Moszkvába szállítják. Az orosz erők vélhetően teljesen szét fogják szedni a járművet, hogy a jövőben kutatási célokra használhassák.

The Swedish CV9040C IFV which was Captured by Russian Forces near the Frontline in Kreminna a few days ago has now been loaded onto a Military Flatbed Truck and is heading for the Capital of Moscow; this appears to be the 1st Piece of Modern-Western Armor that is Visually pic.twitter.com/LzYDXcfaSS