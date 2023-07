Fotók: különleges módszerekkel védik meg az oroszok a féltve őrzött Krími hidat

A Krími hidat Ukrajna többször is megtámadta a háború kezdete óta, a legutóbb tengerészeti drónokkal. Vélhetően ezért döntött úgy az orosz hadvezetés, hogy újabb intézkedésekkel erősítik meg az objektum védelmét.

Friss felvételek szerint az oroszok tengeri hajózást gátló, fizikális akadályokat telepítettek a híd körüli vizekre: például szöges, úszó bójákat és kerítéseket. Ezeknek a célja megnehezíteni, meggátolni a hidat támadó ukrán tengerészeti drónok mozgását.

Crimean Bridge is now additionally protected by anti-sabotage booms to avoid strikes on the bridge by surface and underwater drones. pic.twitter.com/JSNbmxNeKL