Medvegyev atommal fenyegetőzik, heves összecsapások a fronton - Háborús híreink hétfőn

Még szombaton érte támadás a stratégiai fontosságú Csongar-hídat. A hídon megy keresztül a Herszon és a Krím közötti logisztikai összeköttetés jelentős része. Az objektum fontos szerepet játszik a Krím és Ukrajna szárazföldi területeinek összeköttetésében. Az ISW (Institute for the Study of War) jelentése szerint a támadás a megváltozott moszkvai kommunikációs stratégiát is jelezheti.