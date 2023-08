A BRAT kit sem mentette meg az amerikai páncélost: atomjaira robbantottak az oroszok egy M2A2-est

Kis túlzással atomjaira robbantott az orosz haderő egy amerikai gyártmányú, ukránok által kezelt M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművet a zaporizzsjai frontvonalon.

Ez azért érdekes, mert a legtöbb harcokban elvesztett Bradley valójában minimális károkat szenved: mozgásképtelenné válnak 1-2 találat vagy akna után és hátrahagyja őket a kezelőszemélyzetük.

Nem így ez az M2A2-es, amely totálisan megsemmisült: a páncéltest deformálódott, a torony lerepült, a jármű védelmét megerősítő BRAT reaktív kiegészítő-páncélzat a földön hever. Nem tudni biztosan, mivel intézték el az oroszok a kategóriáján belül komolynak mondható páncélvédettséggel rendelkező lövészpáncélost, de valószínűleg valamilyen nagy kaliberű tüzérségi lövedék találta telibe.

