Bosszút ígért Zelenszkij embere: a bőrükön érzik majd az oroszok a háborút

A tanácsadó Tweetjében elmondta azt, hogy Moszkva lakossága egyre közvetlenebbül tapasztalja a háború valóságát azt követően, hogy Kijev több rakéta- és dróntámadást intézett az orosz főváros ellen.

Podoljak kijelentette, hogy Oroszország meg fog fizetni az Ukrajna elleni támadásért, a főváros ellen pedig még több drónt fognak indítani.

is rapidly getting used to a full-fledged war, which, in turn, will soon finally move to the territory of the #Moscow