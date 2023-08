Fehérorosz harci helikopterek hatoltak be a lengyel légtérbe, Varsó azonnali csapatáthelyezésről döntött

Az incidens nyomán a lengyel védelmi minisztérium arról határozott, hogy

megnöveli csapatainak létszámát az ország keleti határánál.

A múlt héten 1000 katonát vezényeltek a határra, miután a Belaruszba áttelepített Wagner zsoldoscsoport megkezdte a fehérorosz erők kiképzését. Washington szerint nincs arra utaló jel, hogy a zsoldossereg különleges fenyegetést jelentene Lengyelország számára.

Varsó a keddi incidensről értesítette a NATO-t, és beidézte a fehérorosz nagykövetség ügyvivőjét.

A lengyel védelmi tárca szerint a két helikopter gyakorlatot tartott, ennek során lépett be az ország légterébe.

A határátlépésre Bialowieza térségében került sor, nagyon alacsonyan, így a radarrendszerek nehezen észlelték

– közölte a minisztérium.

The Polish government has confirmed that two Belarusian helicopters briefly crossed into Poland while flying low. pic.twitter.com/1e7oe0qBFo