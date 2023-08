Gigantikus üzletet buktott el a Rheinmetall: kiesett a Lynx lövészpáncélos a 3,4 milliárdos tenderből

Az ukrajnai háború a világ másik felén is hatást gyakorol; a csendes-óceáni országok is felpörgetik a saját haderőfejlesztési projektjeiket. Ennek újabb mérföldkövét jelenti, hogy Ausztrália hatalmas összegű megállapodást kötött gyalogsági harcjárművek beszerzésére Dél-Koreával. A kontraktus mind az ausztrál védelmi potenciál megerősítéséhez hozzájárul, mind pedig Szöul fegyverexportjának felpörgetéséhez.

Dél-Korea kiemelkedő céljává vált, hogy a saját hadiiparának szerepét - jelentős exporteladásokkal - növelje a világ fegyverellátásában. Szöul 2022-ben összesen 17,3 milliárd dollár értékben kötött fegyvereladási megállapodásokat, ezzel duplázta az egy évvel korábbi értékesítési számokat. A Hanwha most a német Rheinmetallt ütötte ki az ausztrál piacról. A Redbackek a Magyarországon is hamarosan gyártásra kerülő Lynx IFV-k helyett érkezhetnek az ausztrál haderő kötelékébe.

A megállapodás értelmében 2027 és 2028 között összesen 129 Redback gyalogsági harcjárművet szállít a dél-koreai cég Canberrának.

A lövészpáncélosokat mindössze 2021-ben mutatták be, összesen három prototípus készült belőle. A szerződés szerint ausztrál hadsereg később akár 450 darab Redbackre is igényt tarthat. A jármű összesen 11 fő szállítására alkalmas és egy 30 mm-es gépágyúval lett felszerelve. A Hanwha az ausztrál Victoria államban épít fel egy üzemet, ahol K9-es típusú önjáró lövegek gyártását terveik, az elképzelések szerint itt fognak legördülni a gyártószalagról a Redbackek is.

A címlapkép illusztráció, dél-koreai hadgyakorlaton részt vevő K9-es típusú önjáró lövegek szerepelnek rajta. Címlapkép forrása: Seung-il Ryu/NurPhoto via Getty Images