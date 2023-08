Lehallgatott felvételek: úgy tűnik, sikeres volt az orosz fekete-tengeri flotta elleni támadás

Korábban beszámoltunk róla, hogy az orosz védelmi minisztérium kedd reggel bejelentette, hogy az ukrán haditengerészet három tengeri drón segítségével támadást kísérelt meg két járőrhajó, a Szergej Kotov és a Vaszilij Bikov ellen. A támadást a jelentés alapján sikeresen visszaverték.

Ukrán források a lehallgatott orosz kommunikáció alapján állítják, hogy a támadás valójában részleges sikereket ért el.

A felvételeken elhangzik egy kérés az orosz hatóságok felé, miszerint az „áldozatok sürgős evakuálását” kérik. Az információk szerint a mentésben Ka-29-es helikopterek vettek részt, a hangfelvétel időpontjában egy halott és öt sebesültről lehetett tudni.

Genuinely interesting. This morning the Russian MoD claimed they destroyed 3 naval drones that tried to attack two of their Black Sea Fleet patrol ships (Sergey Kotov and Vasily Bykov). There were stories a container ship (Sparta-IV, reportedly carrying weapons coming from Syria) pic.twitter.com/0fLXLfFRFM