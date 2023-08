Súlyos ukrán veszteségekről kerültek elő felvételek: halomban állnak a kilőtt páncélosok Robotine körül

Robotine térségében több páncélos-rohamot is megkísérelt az ukrán haderő az elmúlt napokban, nincs arról hír, hogy bármelyik is sikeres lett volna. Korábbi felvételek alapján számos NATO-harcjármű, főleg M2A2 Bradley lövészpáncélosok vesztek el az offenzívában.

Most újabb, korábban nem látott felvételek kerültek elő Robotine térségéből az ukrán haderő veszteségeiről: úgy látszik, az oroszok egy teljes páncélozott / gépesített gyalogsági századot megsemmisítettek a település körül.

A felvételeken legalább négy BMP típusú lövészpáncélos és két harckocsi, egy T-64-es és egy T-72-es roncsa látható. Van még egy hetedik jármű a videón, amely olyan szinten darabokra robbant, hogy azt sem lehet megállapítani biztosan, milyen járműcsaládba tartozott.

A Russian drone showed a new repelled Ukrainian attack. With the help of the Losses are:1x destroyed BMP-11x damaged and abandoned BMP-11x destroyed BMP-1/21x destroyed presumably BMP-21x destroyed T-72B1x destroyed T-64BV Zr.20171x destroyed unknown Vehicle @aloha9916