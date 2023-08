Félelmetes fegyver tarhatja rettegésben az oroszokat: ideje megismerkednünk a Trembitával

A Trembita-projektet (amely egy ukrán pásztorkürtről kapta nevét) egy önkéntesekből álló csoport kezdeményezte. A nyolc főállású tagból álló kutató-fejlesztő csapat pedig a napokban mutatta be munkáját.

A projekt világszinten versenyképes alternatívát hivatott képviselni modern társaival szemben, többek között költséghatékonysága és rendkívüli pontosságának köszönhetően. Az alap robotrepülő építése 3000 dollár körül van, modern navigációs rendszerrel felszerelve pedig 10000 dollárra rúg. (Összehasonlítva: az orosz Kinzsal vagy Kalibr rakéták egyenként 1-2 millió dolláros előállítási költséggel rendelkeznek).

Ukrainian volunteers have developed people's cruise missile: TrembitaIt was developed in two versions: a regular rocket and a decoy rocket.The fake target will be very cheap, which will make it extremely unprofitable to destroy & will deplete enemy air defenses. pic.twitter.com/A9WkIxNni0