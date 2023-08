Hongkong jelentheti Oroszország ellenszerét a nyugati szankciókra

Az Oroszország által 2022-ben megindított orosz-ukrán háborúra számos nyugati szankció volt a válasz, amely nagyban korlátozta az orosz vállalatok lehetőségeit. A szigorú lépések kiszorították az orosz cégeket a nyugati bíróságokról is, viszont Hongkongban megtalálták a megfelelő kerülőutat. Az itteni kereskedelmi jogrendszer hasonló a londonihoz, ezért nagyban segít Moszkvának tompítani a nyugati erőfeszítések hatását - írja az Nikkei Asia.

A nyugati szankciók számos problémát okoznak az orosz cégeknek, ezért azok megpróbálnak az eddigi nyugati kapcsolatok helyett új partnereket kell keresni. Ez olyan váratlan területeken is megnyilvánul, mint a nemzetközi kereskedelemben felmerülő vitás esetek jogi rendezése. Mivel az ukrajnai háború kezdete óta a nyugati bíróságokhoz nem, vagy csak korlátozottan férnek hozzá az orosz vállalatok, ezért Hongkong lett a cégek jogi központja. A szerződések esetén is ma már a hongkongi irányadó jogot fogadják el a kereskedelmi szerződéseikben.

Szakértők szerint a megoldás jelentősen segít tompítani a nyugati korlátozásokat.

Korábban az orosz vállalatok hagyományosan a londoni kereskedelmi bíróságokat részesítették előnyben, azonban a szankciók hatására számos angol ügyvédi iroda inkább megválna orosz ügyfeleitől. Hongkong azonban semlegesen áll hozzá a nyugati szankciókhoz, ezért egyre több orosz vállalat fordult inkább kelet felé a jogi kérdéseket illetően. Egy helyi ügyvéd szerint az autonóm sziget gyarmati múltja miatt sokkal nyugatiasabb jogrendszert tart fenn, mint a szárazföldi Kína, és ez vonzó lehet a kiszorított vállalatoknak. Ráadásul Hongkong éppen brit gyarmat volt, ezért az ottani kereskedelmi jogok nagyon hasonlóak a londonihoz.

A Hongkongban kötött szerződések a világ legtöbb helyén érvényesíthetőek maradnak, és ez zökkenőmentessé teszi a kereskedést.

A város brit felügyelet alól 1997-ben került Kína ellenőrzése alá, de az „egy állam, két rendszer” politikai elv mentén a nyugati alapokon kiépített jogrendszerét megtarthatta. Bár az autonómiába Kína 2019-ben keményen beavatkozott, a nemzetközi előnyöket biztosító kereskedelmi helyzetét nem változtatta meg. Hongkongot számos nyugati bírálat éri a szankciók megkerülésében játszott aktív részvételéért, ők visszautasították a vádakat. Oroszország a haderőfejlesztéshez létfontosságú chipeket és félvezetőket is Hongkongon keresztül szerzi be, ráadásul a nemzetközi kereskedelemben is számos vállalat a dollárról a kínai jüanra állt át.

Címlapkép forrása: Anthony Kwan/Getty Images