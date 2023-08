Tódulnak az orosz tankok Ukrajnába: hatalmas konvojokról készültek felvételek

A közösségi médiába kerültek fel a felvételek arról, hogy Oroszország ismét önti a harckocsikat és egyéb katonai felszereléseket Ukrajna területére.

Az első felvételen főként katonai teherautók, illetve műszaki mentőjárművek láthatóak, míg a második videón legalább 27 darab orosz T-80-as harckocsi számolható össze, természetesen itt is egyéb katonai járművek gyűrűjében. Azt nem lehet megállapítani, hogy a két felvételen ugyanazt a katonai konvojt, vagy esetleg két különbözőt láthatunk.

Bár a helyszín ismeretlen, feltételezhető, hogy olyan reaktivált és/vagy felújított páncélosokat látunk, amelyeket most visznek a raktárokból/javítóműhelyekből a frontvonalra.

Régóta ismert, hogy Oroszország egyébként hatalmas raktári készletéből igyekszik kiegyenlíteni a fronton elszenvedett veszteségeket. Az orosz-ukrán háború kezdete óta Moszkva vizuálisan is megerősített veszteségei meghaladták a 11.500 darab katonai eszközt, a lista részét képezi a legalább 2200 darabra rúgó harckocsi-veszteség is (ennek közel harmadát, majdnem 600 darabot a videón is látható T-80-asok különböző variánsai tesznek ki).

