Érzékeny pillanatban kapta el az ukrán tüzérség az orosz 2Sz19-est, szinte semmi nem maradt belőle

Az orosz katonák a nyílt mezőn fogtak hozzá egy 2Sz19-es önjáró löveg lőszerrel való feltöltésébe, amikor az ukrán felderítő drón kiszúrta az egységet. Az ukrán tüzérség nem sokkal később precíziós csapást mért a lövegre.

A felvételen látható, hogy a csapás begyújtotta a lőszerkészletet, amely perceken át tartó másodlagos robbanásokkal járt. Végül a végén egy hatalmas detonáció teljesen megsemmisítette a tarackot és a lőszerszállító Kamaz teherautót is.

This Russian 152mm 2S19 Msta-S SPH was in the middle of a reloading process when it was hit by Ukrainian artillery fire. Watch til end.Source: https://t.co/tKpGAPGugt