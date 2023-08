Évtizedek után újra lecsapott egy cápa New York-ban

Évtizedek után újra cápa harapott meg embert New York egy városi strandján.

A hétfőn kora este történt cápatámadásban egy 50 éves nő szenvedett súlyos sérülést az amerikai nagyváros Queens negyedében, a Rockaway nevű városi strandon úszás közben. A ragadozó a bal combján ejtett súlyos sebeket, a nő a mentők közlése szerint "kritikus, de stabil állapotban" került kórházba.

Elővigyázatosságból a fürdőhelyet keddre lezárták, a hatóságok a levegőből pásztázzák a tengert cápák után kutatva. Az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban észlelnek cápákat az Atlanti-óceánban New York és az előtte fekvő sziget, Long Island partjainál, részben a vízminőség javulása miatt, a cápatámadások azonban ritkák maradtak.

Cápaszakértők szerint a cápaharapások "rendkívül ritkák", világszerte évente 70-80 esetben fordulnak elő úgy, hogy nem provokálják a tengeri ragadozókat. A nemzetközi cápatámadási adatbázis (ISAF) szerint a Rockaway Beach-en több mint 60 éve történt utoljára cápaharapás, és a város illetékesei sem emlékeznek arra, hogy azóta újabb eset fordult volna elő.

A felkapott Rockaway-strandot naponta olykor 100 ezer ember is felkeresi. Az elmúlt két nyáron többször is előfordult, hogy lezárták a látogatók előtt, mert cápákat láttak a közelben. Keletebbre, Long Island tengerpartján az elmúlt két strandszezonban 13 cápaharapást jelentettek a hatóságoknak, de egyik sem volt súlyos eset. New York 2022 előtti történetéből összesen egytucatnyi cápaharapás ismert.

A cápák azért tűnnek fel egyre gyakrabban New York partjai közelében, mert az ökológiai intézkedések eredményeként megnőttek a zsákmányhal-populációk a térségben.

Címlapkép forrása: vincent pommeyrol via Getty Images