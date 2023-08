Ritka orosz fegyvert hatástalanítottak az ukránok: elveszett a fronton az első T-16-os

Elfogott az ukrán határőrség egy orosz Eleron T-16-os többcélú drónt Harkiv megyében. A pilóta nélküli repülőgépet az Ukrainszka Pravda szerint egy drónelhárító kézifegyverrel szedték le az ukrán védők.

Valószínűleg ez az első ismert T-16-os veszteség a háború kezdete óta. Harctéri felvételek alapján a gép viszonylag jó állapotban került ukrán kézre, de nem világos, mennyire maradt működőképes.

: A rare Russian Eleron T-16 UAV was downed by the Ukrainian Stalevy Kordon Brigade in Oblast. The Eleron T-16 can be used in both the recon and attack role- with munitions mounted on hardpoints. This is the first confirmed loss of this type of drone. #Ukraine