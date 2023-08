Kína lett a fő választási téma az Öt szem egyik országában

Új-Zélandon a biztonságpolitika hagyományosan kevésbé része a közbeszédnek, egyszerűen földrajzi pozíciója védelmet nyújtott a szigetországnak. Az elmúlt években azonban Kína felemelkedését fenyegetésnek éli meg a lakosság, emiatt az ország külpolitikája és a védelmi kiadások kérdése akár a közelgő választást is eldönthetik.

Új-Zélandon hamarosan parlamenti választásokat tartanak, ahol a korábbi trenddel ellentétben a kül- és védelempolitikai kérdések kerültek a közvélemény figyelmének középpontjába. Az utóbbi időben Kína határozottan megerősödött és növelte befolyását a csendes-óceáni térségben, ami a szigetország politikai életét is meghatározza - írja a Reuters.

Az új-zélandi kormány nemrégiben egy jelentést tett közzé, miszerint az ország védelmi kapacitásai elavultak, a katonai képességek lemaradnak, és már nem felelnek az ország biztonságának ellátására. A hasonló témák szokatlannak számítanak Új-Zélandon, mivel a földrajzi elszigeteltsége miatt természetesnek vették a védett helyzetet. A választók egyre inkább fenyegetésként gondolnak a kínai terjeszkedésre.

Az országban a biztonságpolitikai kérdések mellett továbbra is a már megszokott gazdaságpolitikai témák foglalkoztatják a legjobban a szavazókat. Az ukrajnai háború hatásai azonban Új-Zélandig is eljutottak, illetve Peking is egyre közelebbi szigetországokkal köt stratégiai megállapodásokat. A fejlemények miatt egy közvéleménykutatás szerint a választásra jogosult állampolgárok 42%-a már azt sem tartja kizártnak, hogy az ország már 10 éven belül egy fegyveres konfliktusba keveredhet.

Utoljára az 1980-as választáson volt a külpolitika komoly téma a kampányban, amikor a munkáspárti vezetés leállította a nukleáris meghajtású hajók látogatását a szigetre.

Új-Zélandon a védelmi kiadások a GDP mindössze egy 1%-át teszik ki.



Címlapkép forrása: Chris Pecoraro via Getty Images