Rendkívüli állapotot hirdettek az oroszországi Szergijev Poszadban a katonai üzem felrobbanása után

Szergijev Poszadban csütörtökön rendkívüli állapotot vezettek be.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) gyanúsítotti minőségben őrizetbe vette a felrobbant raktár bérlője, a Piro-Rossz cég műszaki igazgatóját. Az ügyben több mint harminc ember kihallgattak és lefoglalták a tavasszal csődbe ment cég üzleti dokumentációját.

A TASZSZ összesítése szerint a balesetet követően 71-en fordultak orvosi segítségért.

Egy nő a kórházba szállítását követően meghalt.

14 ember továbbra is kórházi ápolásra szorul, hármójuk állapota súlyos.

media report that the fate of 12 people remains unknown after yesterday's explosion in Sergiyev Posad. #Russian