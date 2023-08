Videók: hatalmas tűz ég és füst terjeng a Moszkva közeli Domogyedovónál

A Reuters jelentése szerint az orosz szolgálatok a RIA hírügynökségnek azt mondták, egy autójavító műhely kapott lángra, 10 kilométerre a repülőtérről.

A tűz kiterjedése 1000 négyzetméter

– áll a RIA által idézett hivatalos közleményben.

A közösségi médiában terjedő hírek szerint két robbanás előzte meg a tűz kiütését.

Több videó is terjed az interneten, melyek szerint hatalmas lánggal ég egy épület, ahonnan nagy fekete füst száll fel.

A car service station with an area of 1,000 sq m is on fire in Domodedovo, - the Moscow Region Emergency Situations Ministry.Domodedovo Airport is about 10 kilometres from this place. https://t.co/97KV1gMwic

Moscow mayor reports that two drones were shot down near Moscow last night. There was an explosion and a fire near Domodedovo airport. Reportedly, a car maintenance service was on fire.Russian media report that the sky over Vnukovo and Domodedovo airport was closed at night. pic.twitter.com/jksL8LV932