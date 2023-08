Fotó mutatja, mekkora károkat szenvedett a találatot kapott orosz hadihajó

Moszkva kezdetben nem ismerte el azt, hogy az ukrán tengeri drónok bármiben kárt okoztak volna, reggelre azonban megérkeztek az első videók, amelyeken egy erősen megdőlt Ropucsa II-es deszanthajó volt látható, amint bevontatják a kikötőbe. Ezekből a felvételekből, valamint az orosz bejelentésből, mely szerint az Olengorszkij Gornyak volt az a hajó, amely elhárította a támadást, hamar összeállt a kép: a nem kifejezetten ilyen feladatokra kitalált Ropucsa II-es "testtel hárította" a dróntámadást.

Az X-en nemrég megjelent fotókon a Gornyak már egy szárazdokkban pihen, törzsén pedig egy nagyjából három méter magas lyuk tátong.

A photo of the alleged Russian landing ship , after it was hit by a naval drone, has been published online. #OlenegorskyGornyak