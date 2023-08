Videó: igazi harckocsi-ritkaság bukkant fel az ukrán fronton

A T-84 Oplot Ukrajna saját fejlesztésű harckocsija, a 2000-es években bemutatott „M” variáns már egy modernizált változat. A harcjármű alapját a szovjet T-80 harckocsi adja, de számos NATO-kompatibilis megoldást tettek bele, például van a harcjárműnek 120 milliméteres harckocsiágyúval felszerelt változata is.

Valószínűleg nagyon kevés Oplot áll az ukrán fegyveres erők rendelkezésére. Arról, hogy pontosan mennyi, teljesen eltérő információk érhetők el, de jó eséllyel mindössze pár darab van csak a harckocsiból Ukrajna területén.

Egy ilyen tankot le is videóztak valahol egy erdőben.

Very rare vehicle in the forests of Ukraine: BM Oplot zr. 2000 pic.twitter.com/qx1qHzROle