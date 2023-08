Nem várt helyen bukkantak fel az elvesztett ukrán páncélosok – Parádéznak velük az oroszok

A most kezdődő orosz Armija-2023 fegyverexpon kiállításra kerülnek az orosz-ukrán háborúban zsákmányolt nyugati páncélosok, köztük német Leopardok, francia AMX-ek és az amerikai M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművek is – számolt be róla a Ria Novosztyi orosz hírportál.