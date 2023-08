Szaporodnak a bizonyítékok: eleshetett Urozsajne

Korábban beszámoltunk róla, Sztaromajorszke elfoglalását követően az ukrán haderőnek lehetősége nyílt két irányból is támadás alá venni a Mokri Jali folyó átellenes oldalán található Urozsajne települést.

Egy most megjelent felvétel az orosz tüzérség támadását mutatja be a falu déli része ellen – ez egy erős utalás lehet arra, hogy nem tartózkodnak ott már orosz katonák.

Source video shows MLRS on the northern and air-dropped bomb on the southern part. So save to say, no Russian forces were in the area at the time of those attacks. pic.twitter.com/zBm3ZOVwiH