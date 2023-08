Támadásba lendültek az oroszok Bahmutnál – Szabályosan szétbombázzák Kliscsijivkát

Heves orosz támadás zajlik Kliscsijivka ellen: a falu Bahmut délnyugati térségében található. Az oroszok helyszíni felvételek szerint tüzérséggel puhítják fel a település védelmét, vélhetően egy nagyobb szárazföldi offenzíva előkészítése végett.

Powerful Russian counterattack on Klishiivka, south of Bakhmut.What reconnaissance doing? What artillery? What Javelin? How is this still possible after 17 months of war? pic.twitter.com/GPUKRxc8Qo