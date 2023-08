Úgy néz ki, csúnyán felsült az orosz támadás: halomban állnak a kilőtt páncélosok Andrijivka térségében

A felvételen egy kereszteződésben látható három darab sérült és elhagyott T-90M harckocsi, egy MT-LB páncélozott szállító harcjármű és egy ismeretlen gyalogsági harcjármű (valószínűleg a BMP-család valamelyik tagja).

Three damaged and abandoned Russian T-90M tanks, MTLB and supposedly BMP near Andriivka, Donetsk region. 48.502593, 37.973286 https://t.co/Ua86XEx8XG