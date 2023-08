Akna robbant fel egy népszerű román tengerparti üdülőhely közvetlen közelében

Az esethez riadoztatták a román haditengerészet búvárjait és a parti őrséget, akik egész délelőtt a helyszínen voltak, miután egy második akna is felbukkanását is jelentették a környéken.

Hangos robbanás volt. Sok fekete füstöt láttam. Azt mondták, hogy valami felrobbant. Itt vannak a rendőrök és a tűzoltók. A turisták még mindig a vízben vannak

– számolt be egy szemtanú

A portál értesülései szerint az incidensben senki sem sérült meg. Costinesti forgalmas román üdülőváros, a beszámolók szerint az incidens idején is rengetegen tartózkodtak a tengerparton.

Corneliu Pavel, a román haditengerészeti erők szóvivője szerint az orosz-ukrán háború során eddig 5 tengeri aknát kellett hatástalanítania a búvároknak.

Később a szóvivő jelezte, hogy az elkövetkező időszakban erősödni fog a szél intenzitása, ami hasonló helyzetekhez vezethet a román tengerparton, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nem érdemes „pánikot kelteni”, ugyanis a román haditengerészet a NATO-erőkkel együttműködve kézben tartja a helyzetet.

A Ukrainian/Russian Naval Mine struck a Pier in the Romanian Resort City of Costinești on the Black Sea earlier today causing a Small Explosion resulting in the Pier being Destroyed; a 2nd Mine has also been Detected off the Coast of the City with the Romanian Navy having Closed pic.twitter.com/GQAOw6ICbk