Kritikus hónap következik a nagyhatalmak vitás kérdéseiben – Asztalhoz ülnek a riválisok

Új-Delhi és Peking a közelgő BRICS-csúcs előtt tartott egy ritka, kétnapos hadtest-parancsnoki szintű találkozót. A megbeszélések nem hozták meg az áttörést, de a felek megállapodtak abban, hogy folytatják a tárgyalásokat. Elemzők szerint ezek a találkozók nem fogják a közelgő legmagasabb szintű egyeztetések előtt megoldani a nézeteltéréseket. Vélemények szerint a kapcsolatok jövője sokkal inkább a BRICS, és a G20 találkozókon fog eldőlni.

A magas szintű találkozóban különlegességet jelentett, hogy a korábbiaktól eltérően most két napon keresztül beszéltek a felek. A hétfőn és kedden tartott értekezlet után a felek „pozitívnak, konstruktívnak, és mélyrehatónak” nevezték a megbeszéléseket. Az előrelépéseket jelzi az is, hogy ezúttal közös nyilatkozatot adtak ki, nem pedig külön-külön. Abban is megállapodtak, hogy fenntartják a korábbiakhoz képest lendületes tempójú párbeszédet.

Ennél is fontosabb, hogy mind az indiai, mind pedig a kínai fél egyetértett abban, hogy fenn kell tartani a nyugalmat a vitatott határszakaszon. Védelmi forrásokra hivatkozva arról számolt be az indiai média, hogy

a vitatott Ladakh régióban a felek befagyasztják a haderő létszámának és felszerelésének növelését a tényleges ellenőrzési vonal (LAC) mentén.

India és Kína összesen körülbelül 3000 kilométeres közös határszakasszal rendelkezik, amely nagyrészt rendkívül nehéz, hegyvidéki terepen fut. A keleti Ladakh tartomány akkor került a figyelem középpontjába, amikor a két nagyhatalom között 2020-ban összecsapások zajlottak, amiben több katona is életét vesztette. Azóta Új-Delhi és Peking is jelentős mennyiségű fegyverzetet telepített a kritikus Galwan-völgybe. India szeretné visszaállítani az összecsapások előtti status quot, és azóta erőteljes infrastrukturális beruházásokba kezdett a vitatott régióban.

Szakértők szerint az elkövetkezendő egy hónap kritikus lehet az megoldás felé tett lépések érdekében.

A címlapképen Narendra Modi indiai miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök látható a 2017-es BRICS-csúcson. Címlapkép forrása: TPG/Getty Images