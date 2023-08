Megsemmisült az első lengyel KTO Rosomak a fronton

A lengyel gyártmányú gyalogsági harcjárművet egy orosz ZALA Lancet drón veszi célba, a felvételen a támadás eredménye is látható, a páncélos teljesen kiégett.

A Ukrainian KTO Rosomak IFV with a 30mm Hitfist turret was destroyed by an Russian ZALA Lancet loitering ammunition.Kharkiv Direction.This is the first confirmed loss of this type. @aloha9916