Szép csendben alakul az újabb nagy háború - Megszólaltak a harci dobok

A puccsista nigeri vezető visszahívta az ország nagykövetét Elefántcsontpartból, ezzel mélyül tovább a Száhel-övezet válsága. Az ECOWAS nyugat-afrikai országokat tömörítő gazdasági szervezet már a válság kirobbanása óta katonai intervencióval fenyegetőzik a felkelők ellen, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy ténylegesen van félnivalója a niamey-i vezetőknek.

A nigeri puccsista vezetés visszahívta a nagykövetét Elefántcsontpartból, miután az Alassane Ouattara elefántcsontparti elnök úgy fogalmazott az ECOWAS (Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége) találkozóján, hogy:

a katonai műveletet Niger ellen a lehető leghamarabb meg kell kezdeni.

A nigeri vezetők szerint ez a nyilatkozat egyértelműen a külső hatalmak nyomásának hatására született - írja az AfricaNews.

Ouattara kifejtette, hogy országa egy 1100 fős zászlóaljjal tud hozzájárulni a nigeri junta elleni fegyveres hadműveletekhez. Korábban az ECOWAS vezetői elrendelték a katonai beavatkozás megindítását Niamey ellen, egyelőre azonban nem tudni részleteket, hogy mikor indulhatnak meg a fegyveresek. Az elmondások szerint az elsődleges cél az lenne, hogy diplomáciai úton sikerül a hatalmába visszahelyezni a törvényesen megválasztott Mohamed Bazoum nigeri elnököt.

Az ECOWAS korábban is vetette már be erőit békefenntartó hadműveletekben Sierra Leonéban vagy Libériában, most azonban ennél sokkal nagyobb kihívás elé néznek. Szakértők kételkednek a hadművelet megvalósíthatóságában, mivel ehhez hosszas tárgyalások és megállapodások vezetnek. Az afrikai gazdasági szervezet nem túl mélyen integrált és gyakran az országok egymással szemben táplálnak bizalmatlanságot.

Eddig Szenegál, Benin, Elefántcsontpart és Nigéria jelezte, hogy kész csapatokat küldeni a puccsisták megdöntésére.

A nigeri hadsereg létszámát körülbelül 30 000 főre becsülik, így minden résztvevőnek egy több ezres kontingenssel kellene hozzájárulnia a bevetéshez.

A címlapképen nigeri katonák láthatóak. Címlapkép forrása: Balima Boureima/Anadolu Agency via Getty Images