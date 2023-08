Támadnak az oroszok Kozacsi Laherinél, állítólag már le is győzték az ukrán csapatokat

Az ukrán haderő néhány napja partra szállt Kozacsi Laherinél, egy orosz megszállás alatt álló falu térségében, Herszon megye keleti részében. Mindez azért volt fontos, mert az ukrán haderő átkelt a Dnyeperen, egyes elemzések szerint azon dolgoztak, hogy hídfőállást létesítsenek egy újabb frontszakasz megnyitásához.

Több ukrajnai háborúval részletesen foglalkozó blog is arról ír, hogy az orosz haderő ellentámadásba lendült Kozacsi Laheri térségében. Az aránylag jól értesült orosz Rybar szerint az oroszok viszonylag gyorsan győztek is és teljesen felszámolták az ukrán jelenlétet a területen. Az ukránokat a túlpartról nehéztüzérség is támogatta.

Today, in fierce fighting under heavy fire from enemy artillery and mortars, Russian troops completely cleared the left bank of the AFU presence and established control over the surrounding area. pic.twitter.com/GiSzsz3Atu