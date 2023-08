Megjelentek a fronton az ukrán Strykerek, de az első videóknak nem fognak örülni Kijevben

A napokban komoly támadást indított Robotine felszabadításáért az ukrán 82-es számú gépesített dandár. Az offenzívában fontos szerepet játszanak eddig nem látott NATO-harcjárművek: Challenger 2-es harckocsik, Marder lövészpáncélosok és Stryker csapatszállítók.

Úgy néz ki, az első Strykerek már el is vesztek a háborúban, valószínűleg alig pár órával azután, hogy a frontra kerültek. Az orosz Rybar OSINT-csatorna felvételeket publikált, melyen legalább 3 darab kilőtt Stryker páncélos látható.

3 darab harcjármű-veszteség egyébként minimálisnak mondható egy ilyen, intenzív frontális támadás során, de az offenzíva még nem ért véget: jó eséllyel nem ez lesz a végleges szám.

Fighting in Rabotino continues, Russian units have already destroyed 3 pic.twitter.com/HhctYpyhep