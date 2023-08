Újabb előretörést jeleznek a friss videók – Felgyorsult az ukrán ellentámadás?

Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző harctéri felvételek alapján azonosította, hogy Urozsajnétól keletre található területeken mintegy 2-3 négyzetkilométernyi rész kerülhetett ukrán ellenőrzés alá, mindez alig egy nappal azután, hogy a szóban forgó települést teljesen felszabadították az orosz ellenőrzés alól.

Taking more casualties, the Ukrainian army advanced East of and took some Russian positions. #NewsMap