Videó: mélyen a vonalak mögött, vasúti fegyverszállítmányra csaptak le az oroszok

A védelmi minisztérium által megadott koordináták alapján az állítólagosan lőszerrel megpakolt vasúti szállítmányt a dnyipropetrovszki régióban lévő Mezsova városi állomáson érte a találat.

A felvételen látható, hogy az egyik vagonban tűz keletkezik, amit további másodlagos detonációk követnek.

Train with ammunition was struck by a Russian missile at the Mezhevaya station in the Dnepropetrovsk region and cooked off.Coordinates: 48.25185, 36.7457How is there drone coverage? pic.twitter.com/AJNpGIcNsX