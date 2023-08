Videó: szerencsés napja volt az orosz pilótáknak, megmentette őket egy igazán egyedi megoldás

Tegnap lelőttek egy orosz Ka-52-es harci helikoptert Robotine térségében az ukránok, ez már nagyon sokadik lelőtt „Aligátor” a háború kezdete óta:

Az orosz védelmi minisztérium nemrég videót publikált, melyen az látható, hogy egy Mi-8-as többcélú közepes helikopter evakuálja a lezuhant Ka-52-es pilótáit a harctérről. Ez azért volt lehetséges, mert az orosz harci helikopterben a világon egyedülálló katapultrendszer működik, amely lényegében lerobbantja a helikopter forgószárnyait, mielőtt a pilóták katapultülése működésbe lép.

