Videón, ahogy az orosz rakéta becsapódik Csernyihiv központjába

Csernyihiv polgármestere szerint 117-re emelkedett azoknak az embereknek a száma, akik megsérültek a várost ért ma reggeli orosz rakétacsapásban. Olekszandr Lomako a Telegramin azt írta, hogy a halálos áldozatok száma továbbra is hét fő, akik közül az egyik egy hat éves gyermek. Egy járókelő véletlenül éppen elkapta a pillanatot, amikor a rakéta becsapódott a színházba:

Imagine it is a religious holiday, it is sunny, families are outside and suddenly a ballistic missile with warhead of 300-500kg equivalent of TNT strikes in the middle of the city.This is what happened today in Chernihiv. The Taras Shevchenko theater was the target and it is pic.twitter.com/oJ5CxqJXEF