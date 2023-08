Felvétel: egy K239 Csun-Mu érkezett Oroszország szomszédjába

A mai napon a gdański kikötőben kirakodták a Lengyelország által Dél-Koreától vásárolt 288 darab K239 Csun-Mu rakéta-sorozatvető közül az egyiket,

és 2023 végéig Lengyelország további 17-et kap.

Az információk szerint Lengyelország összesen 3,5 milliárd dollárt fizet a 288 rendszerért és 23 ezer rakétáért.

BREAKING:The 1st of the 288 K239 Chunmoo rocket artillery systems Poland has bought from South Korea was offloaded in the Port of Gdańsk today.Poland will receive another 17 before the end of 2023Poland is paying USD 3.5 billion for the 288 systems and 23 000 missiles pic.twitter.com/7imGCeCVVf