ISW: teljesen Putyin kegyeibe férkőzött a Wagner-lázadás két fő célpontja

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) hétfői jelentése szerint Szergej Sojgu védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök teljes mértékben elnyerte Vlagyimir Putyin kegyeit a Wagner-lázadást követően, melynek egyik fő célja épp az ő eltávolításuk lett volna.