Támadásra készül Oroszország? – Hatalmas csapatösszevonásokról érkeznek jelentések

A szóvivő állítása szerint az orosz fegyveres erők mintegy 45 ezer katonát, ezen kívül pedig 500 harckocsit és gyalogsági harcjárművet, több mint 300 tüzérségi rendszert és 150 rakéta-sorozatvetőt csoportosított át a Lyman-Kupjanszk szektorba.

The enemy transferred 45,000 troops, ~500 tanks and BMPs, more than 300 artillery systems and 150 self-propelled guns to the - direction, said Ilya Yevlash, head of the press service of the Eastern Group of the Ukrainian Armed Forces. The occupiers are trying to #Lymano