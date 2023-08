Meghalt Prigozsin, folyamatosan érkeznek a hírek a repülőgép lezuhanásáról - Háborús híreink szerdán

A Flightradar24 repüléskövető oldal megosztotta, amit az Embraer Legacy 600-as repülőgép utolsó útjáról tud.

We have processed the raw data received from RA-02795, which crashed this afternoon near Tver, Russia. The aircraft did not send position data, but sent other data to provide a picture of how it fell from the sky. https://t.co/Yt1PreVrn5