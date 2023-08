Térkép: így áll Putyin háborúja

A brit védelmi minisztérium tegnap közzétett legfrissebb térképe alapján az ukrán támadásnak még mindig három fő műveleti iránya van,

JELENLEG ORIHIV, VUHLEDAR ÉS BAHMUT TÉRSÉGÉBEN TÁMADNAK AZ UKRÁNOK.

A térképen szaggatott vonallal jelölik azokat a területeket, amelyekért aktív harcok folynak az ellentámadás során, és vörössel az Oroszország által megszállt területeket. A mélyvörös területeket az oroszok 2014 óta tartják ellenőrzés alatt.

A brit védelmi minisztérium kedden közzétette szokásos napi jelentését is, amelyről itt számoltunk be.

Ahogyan megírtuk, ukrán jelentések szerint csapataik már az Orihivtől 10 kilométerre délre lévő Robotine faluban vannak.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerint

A ROBOTINE ELLENI TÁMADÁSOK TAKTIKAI SZEMPONTBÓL JELENTŐSEK a déli irányú offenzívában,

mivel egy előrenyomulás lehetővé tenné az ukrán erők számára, hogy a legsűrűbb aknamezők mellett kezdjenek el tevékenykedni.

Az ISW szintén térképet tett közzé, amely megmutatja a déli front mostani állását:

Geolocated footage published on August 20 and August 21 indicates that Ukrainian forces reached the central part of (10km south of Orikhiv) and broke through some Russian defenses south of Mala Tokmachka (9km southeast of ). #Robotyne