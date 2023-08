Úgy néz ki, Putyinék sikeresen mártírt csináltak Jevgenyij Prigozsinból

Tegnap lezuhant Oroszországban egy üzleti magángép, valószínűleg a fedélzeten volt a Wagner csoport vezérkara is, beleértve Jevgenyij Prigozsint, a zsoldosbrigádot pénzelő oligarchát:

Annak ellenére, hogy Prigozsin fellázadt pár hónapja a Putyin-kormány védelmi minisztériuma ellen, a zsoldosvezérre sokan hősként emlékeznek Oroszországban.

A Wagner szentpétervári központja előtt a lakosság elkezdett virágokat gyűjteni, mellé kiraktak pár Wagner-felvarrót is. Többen gyertyákat gyújtottak.

More and more flowers for Prigozhin in front of the Wagner Group HQ in St Petersburg. pic.twitter.com/aOVLIxgP20

Maga a Wagner-központ irodaháza egy keresztet formált az épületben felkapcsolt lámpákból.

The Wagner Center in Saint Petersburg lit up the windows in the shape of a cross in memory of Wagner's leader Yevgeny Prigozhin. pic.twitter.com/KI1kOnp0UD