Újabb felvételek érkeztek az ukrán motorcsónak és az orosz vadászgép csatájáról

Egy nappal korábban az orosz védelmi minisztérium osztott meg felvételeket, amelyen állítólag a Kígyó-sziget környékén bevetett, partraszálló ukrán alakulatra csapott le egy orosz Szu-30-as vadászbombázó.

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint az amerikai motorcsónak megsemmisült.

A most közzétett felvételeken elméletben láthatjuk, hogy az orosz vadászbombázó rakétája elvéti a csónakokat, majd azt is, ahogy az ukrán katonák visszalőnek MANPADS segítségével.

Ukraine MoD denies Russian claims that Russian Su-30 destroyed US-made Ukrainian Willard Sea Force high-speed military boat in the east of Snake Island.Instead, Ukraine claims Russian missile fell into the water while trying to hit the boat. pic.twitter.com/NDmWVAOG7o