Újabb rejtély Prigozsin halála körül: Bakuban landolt egy másik Wagner-gép, nem tudni, kik utaztak rajta

A magángép moszkvai idő szerint 15:24 órakor hagyta el az orosz fővárost, és elszállt a katasztrófa későbbi helyszíne közelében is.

Utaslistája ismeretlen, és azt sem tudni, miért ment Moszkvából Azerbajdzsán fővárosába.

Szerdán egy órával azelőtt indult el Moszkvából Szentpétervárra, hogy a később lezuhant Wagner-gép felszállt volna, és éppen annak lezuhanásakor ért földet. Csak egy fél órát tartózkodott Szentpéterváron, majd visszatért az orosz fővárosba.

Prigozhin's second plane flew to AzerbaijanIt flew out of Vnukovo airport and is heading to Baku.It is not known who is on board. Recall, yesterday after the disaster this plane made zigzags in the sky above Moscow, and then flew to St. Petersburg. Later, the business jet pic.twitter.com/wvGHCAn6KP