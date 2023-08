Kilőtték az oroszok Ukrajna egyik legjobb tüzérségi rendszerét – Videó került elő a találatról

Kilőtt az orosz haderő egy francia gyártmányú CAESAR önjáró tarackot az ukrán fronton. A tüzérségi eszközzel az incidensről előkerült videó alapján egy Lancet típusú kamikaze drón végzett.

: A Ukrainian CAESAR 155mm self-propelled howitzer was destroyed by a Russian Lancet loitering munition near Veselyi Hai, Oblast.This is the second CAESAR confirmed destroyed out of 30 delivered since May of 2022. #Ukraine