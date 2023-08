Egy jelentéktelennek tűnő zátonyon megy a vita, nyugati szövetség formálódik a kérdésben

Az Egyesült Államok támogatásáról biztosította a Fülöp-szigeteket az érdekeik érvényesítésében. A megnyilvánulás nagyon fontos Manila számára, mivel a Dél-kínai-tenger egy jelentős részének felügyeletén vitába keveredtek Kínával. A két ország nemrégiben hajtott végre egy közös akciót a megfeneklett Sierra Madre hajója miatt, ami nemzetközi konfliktust generált. Nemrégiben az Egyesült Államok hadereje felhívta a figyelmet a kölcsönös védelmi szerződésben vállaltakra, melyek szerint egy konfliktus esetében kiállnak partnerük mellett.

The picture of BRP Sierra Madre being paraded to the whole world across diff news outlets is a subject of how embarrassing we are as a nation.It was a hand-me-down from the US and Vietnam and was deliberately grounded in Ayungin Shoal in 1999.For 13 years, what have we done? pic.twitter.com/SQuHQ04g7f