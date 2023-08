Robotine csak a kezdet: tovább nyomulnak az ukrán erők dél felé

Maljar szerint az ukrán erők Novodanjlivka, Novoprokopivka és Ocseretuvate felé törnek előre Zaporizzsja megyében.

Az ellenség minden erejét ezekre a területekre veti, hogy ne adja fel a megszállt pozíciókat

– mondta a miniszterhelyettes.

Ukrainian forces conducted offensive operations in western Oblast on August 27 & reportedly advanced.Russian sources claimed on August 26 & 27 that UKR forces attacked near Kopani (12km SW of Orikhiv) & advanced near & toward (18km SE of Orikhiv). #Zaporizhia

Maljar elmondta, súlyos harcok folynak Kupjanszknál, Limannál, Avdijivkánál, Marijivkánál és Bahmutnál.

Bahmut nagyon forró terület. Minden héten fokozatosan, de folyamatosan haladunk kelet felé. Az ellenség az északi szárnyon támad, vissza akarják foglalni az általunk elfoglalt állásokat. Ezért harcolunk most

– mondta Maljar.

Az ukrán erők szerinte 1 km²-t haladtak előre Bahmutnál, így a környéken már összesen 44 km²-t vettek vissza.

Ukrainian & Russian forces continued offensive operations in the area but did not make any confirmed gains on August 27. A prominent Russian milblogger claimed that both sides are conducting rotations and deploying reinforcements to the area. #Bakhmut