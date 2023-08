Megjött a figyelmeztetés: rohamosan nőhet a katonai feszültség a világ egyik legforróbb térségében

Tajvan védelmi minisztériuma aggodalmát fejezte ki a katonai feszültségek esetleges fokozódása miatt a közelmúltbeli kínai katonai tevékenységeket követően. Ezek során vadászgépek is átlépték a Tajvani-szoros érzékeny középvonalát. Tajvan az elmúlt három évben nyugtalanságáról számolt be Peking fokozódó katonai nyomása miatt.

A feszültség forrása szerintük az, hogy Kína légiereje és haditengerészete műveleteket hajt végre a sziget közelében.

A tajvani védelmi minisztérium kedd reggel 12 kínai katonai repülőgép észleléséről számolt be a légvédelmi azonosító zónában. Ezek közül hét lépte át a középvonalat, köztük hat J-10-es vadászgép és egy drón. Emellett öt kínai hajót figyeltek meg, amelyek "harckészültségi járőrözést" végeztek, bár pontos helyüket nem határozták meg.

A középvonal történelmileg nem hivatalos határként működött Kína és Tajvan között. Az elmúlt évben azonban a kínai légierő elkezdte rendszeresen áthágni ezt a vonalat. A tajvani minisztérium figyelmeztetett, hogy Peking folyamatos katonai provokációi a regionális feszültségek jelentős növekedéséhez vezethetnek, és potenciálisan destabilizálhatják a térséget.

A fejlemények egybeestek Tajpej polgármesterének, Csiang Van-annak Sanghajba érkezésével, ahol a városok közötti éves megbeszéléseken vesz részt. Csiang Tajvan fő ellenzéki pártjának, a Kuomintangnak a tagja, amely a szoros kapcsolatokat támogatja Pekinggel. Hivatala megismételte, hogy a kihívást jelentő körülmények ellenére a két fél közötti kommunikációt fenn kell tartani.

