Prigozsin trolljai megtalálták a Wagner-főnök halálának igazi felelősét

Az orosz trollfarmok első számú működtetője éppen Prigozsin volt, akinek Internet Research Agency nevű cége számos trollt foglalkoztatott, akik többek között a 2016-os amerikai elnökválasztásba is beavatkoztak – ahogy ezt a Wagner-vezér később be is ismerte. A szentpétervári „trollközpontban” a hamis nevek alatt kommentelők napi 12 órában dolgoznak, hogy álhíreket terjesszenek a különböző közösségi felületeken.

Azt nem tudni, hogy az Internet Research Agency még mindig létezik-e, de az egyik szakértő meg van győződve róla, hogy Prigozsin trolljai a Wagner-vezér haláláig működtek.

Prigozsin halála kapcsán a most elemzett trollok két üzenetet terjesztenek:

Vlagyimir Putyinnak nem volt oka megöletni Prigozsint, mivel rendezték nézeteltéréseiket a Wagner-lázadás után; Prigozsin halála a Nyugat műve, amelynek nem tetszik a Wagner csoport afrikai tevékenysége.

Ezek a narratívák akkor jelentek meg az interneten, mikor Telegram-közeli csatornák először számoltak be Prigozsin haláláról. A hivatalos bejelentés a gép lezuhanásáról csak órákkal később érkezett.

