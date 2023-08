„Teljes káosz” – Ukrán katonák mondták el, mi zajlik a déli fronton

A CNN egy ukrán katona által működtetett nem hivatalos Telegram-csatorna beszámolóját idézte. A katona szerint az oroszok a térségben megkísérelnek ellentámadni, és tesztelik az ukrán vonalakat.

Az ukrán és ellenséges egységek nagy száma a Robotinétől Verbovéig tartó szűk területen káoszhoz vezet. A mi csoportjaink és az ellenség már egymás hátába is behatoltak, mivel nem értették a saját és a mi lövészárkaink elhelyezkedését

– írta a csatorna, amely hozzátette, az ukránok ennek ellenére nyomulnak előre Verbove felé, és már több orosz pozíciót is elfoglaltak a területen.

A katona szerint mindkét fél folyamatosan felderítő drónokat használ. Beszámolt arról is, hogy az oroszok egy sikeres ellentámadás után rendezték erőiket, és súlyos csata következett be a Neszterjanka– Novoprokopivka-térségben, mindkét oldalon sok áldozattal.

Egy másik katona a CNN-nek azt mondta, a Novodanjlivka, Robotine és Verbove által körülhatárolt területet már csak a „hibák háromszögének” nevezik, mivel

senki nem tudja, ki hol van, mert nincs szilárd védelmi vonal, sem érintkezési vonal. Teljes káosz.

Elemzők és ukrán tisztviselők szerint az oroszok új katonákat vezényeltek a térségbe az elmúlt napokban, miután az ukrán erőknek sikerült áttörni az első védelmi vonalat.

