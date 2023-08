Felvételek: az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjjel, súlyos veszteségekről számoltak be

Az eddigi információk szerint a drónok a nyugati Pszkov régió egyik repülőterét találták el, valamint Moszkva, Orjol, Brjanszk, Rjazan és Kaluga régiók felett lőttek le ukrán eszközöket. A támadásokról szóló felvételek elárasztották a közösségi médiát, ezeken a Brjanszkot ért támadás képei láthatóak:

Orjol régióban is robbanásokat hallottak:

Pszkovban az aktívan működő orosz légvédelem látható:

Pszkovban a csapás hatalmas tüzet okozott, és négy Il-76-as szállító repülőgép is megsemmisült az akcióban - számolt be a TASzSz orosz hírügynökség. A terület kormányzója teljesen lezárta a repteret, törölték az összes érkező és induló járatot a légikikötőből. Elmondta, hogy áldozatokról nem érkeztek jelentések, a károk felmérése napközben indul meg.

A címlapkép illusztráció, az orosz Il-76-os típusú teherszállító repülőgépek láthatóak rajta. Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images